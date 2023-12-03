Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, hakem hatalarının önüne geçilmesi için TFF ve MHK'ye çağrıda bulundu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, hakemlerin hatalı kararlarının son bulması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kuruluna (MHK) çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 21:35 Güncelleme: 03.12.2023 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, hakem hatalarının önüne geçilmesi için TFF ve MHK'ye çağrıda bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, hakemlerin hatalı kararlarının son bulması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kuruluna (MHK) çağrıda bulundu.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yukatel Adana Demirspor ile oynanan müsabakada utanç dolu anların yaşandığı ve hakem kararlarının geceye damgasını vurduğu kaydedildi.

        Hakemlerin Samsunspor aleyhinde kararlar vermeye devam ettiğinin ileri sürüldüğü açıklamada, "Tüm futbolseverler bu hatalardan dolayı futboldan soğur hale gelmiştir. Müsabaka hakemi ve VAR hakemleri tüm spor kamuoyunun ve TV yorumcularının net penaltı olarak nitelendirdiği iki pozisyonumuzu görmezden gelmiştir. Bu tür haksız ve hatalı kararlar Samsunspor Kulübü ve Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım'ın Türk futbolunu kalkındırmak amaçlı yaptığı iyi niyetli yatırımların önüne geçmekte ve ileride yapılması planlanan yatırımlar hakkında soru işaretleri uyandırmaktadır. Bu tarz haksız ve hatalı kararlar karşısında, TFF ve MHK gerekeni bir an evvel yapmalı ve Kulüpler Birliği çatısı altında bulunan bütün kulüpler yapılan tüm haksızlıklara dur demelidir. Ne yazık ki Samsunspor olarak son açıklama ve uyarılarımıza rağmen sistematik hale gelen hakem hatalarının artarak devam ettiği görülmektedir. İnsanlar da hata yapabilir, ancak sürekli yapılan hataların iyi niyetle açıklanabilir hiçbir yanı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, TFF ve MHK'nin üzerine düşen sorumluluğun ivedilikle yerine getirilmesi istenerek, şunlar kaydedildi:

        "Tüm hakem performanslarının gözden geçirilmesini talep etmekteyiz. Aksi takdirde, ne yazık ki bundan Türk futbolu ve Türk futbolunun marka değeri zarar görecektir. Samsunspor olarak tüm kamuoyu bilmelidir ki kulübümüz hem kazandığı hem de kaybettiği müsabakalarda, gerek kendisi gerek rakibinin aleyhine verilen tüm haksız kararların karşında olmaya, ta ki bu yanlışlar durdurulana kadar devam edecektir. Son olarak, her zaman dediğimiz gibi Samsunspor olarak 'TEMİZ' ve 'ADİL' futbolun yanında ve onu kirleten kişi ve yapıların her zaman karşısında olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beşiktaş, Başkent'te takıldı!
        Beşiktaş, Başkent'te takıldı!
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Fenerbahçe'den hakem atamalarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem atamalarına tepki!
        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        4-4'lük Paşa!
        4-4'lük Paşa!
        Çelişkili açıklama
        Çelişkili açıklama
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"

        Benzer Haberler

        Samsun'da asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı
        Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi
        Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Samsun Şehir Hastanesi inşaatını...
        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Samsun Şehir Hastanesi inşaatını...
        Bafra'da 3 Aralık Dünya Engeller Günü programı düzenlendi
        Bafra'da 3 Aralık Dünya Engeller Günü programı düzenlendi
        Salıpazarı'nda gönüllüler çevre temizliği yaptı
        Salıpazarı'nda gönüllüler çevre temizliği yaptı