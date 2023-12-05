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        Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:33 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:33
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        Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.A. (51) idaresindeki 34 EH 7529 plakalı otomobil, Kirazlıkçay Mahallesi'nde yol çalışmasını fark edemeyerek devrildi.

        Kazada sürücü ile yanında bulunan A.A. (49) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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