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        Bafra'da engellilere özel etkinlik düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:49
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        Bafra'da engellilere özel etkinlik düzenlendi
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        Samsun’un Bafra ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Bafra Gençlik Merkezi'nde Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında e-KPSS kursu öğrencileri ile salon programı, müzik ve şiir dinletisi düzenlendi.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, engelli bireylerin toplumsal sorunlarının tespiti ve çözümü amacıyla moral faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Pano çalışması, işaret dili video çekimi yaptık. Bafra Görme Engellileri Derneğini Gençlik Merkezi olarak ziyaret ettik." dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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