Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Çarşamba'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk yaralandı

        Çarşamba ilçesinde öğrenci servisi minibüsünün çarptığı çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:03 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çarşamba'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çarşamba ilçesinde öğrenci servisi minibüsünün çarptığı çocuk yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, U.D. idaresindeki 55 C 6226 plakalı öğrenci servis minibüsü, Orta Mahalle Eşref Aka Caddesi'nde sürdüğü bisikletten düşen C.B'ye (13) çarptı.

        Kolu ezilen çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Nijerya'da yanlışlıkla köy bombalandı!
        Nijerya'da yanlışlıkla köy bombalandı!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"

        Benzer Haberler

        Samsun'un sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projenin ismini vata...
        Samsun'un sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projenin ismini vata...
        Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Çarşamba'da "80'ler 90'lar Gülümseten Anılar" adlı oyun sahnelendi
        Çarşamba'da "80'ler 90'lar Gülümseten Anılar" adlı oyun sahnelendi
        Çarşamba Yöresel Ürün Pazarı gelecek yıl tamamlanacak
        Çarşamba Yöresel Ürün Pazarı gelecek yıl tamamlanacak
        Salıpazarı'nda patpat hırsızlığı şüphelisi yakalandı
        Salıpazarı'nda patpat hırsızlığı şüphelisi yakalandı
        Bafra'da Filistin için hayır çarşısı açıldı
        Bafra'da Filistin için hayır çarşısı açıldı