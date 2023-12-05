Çarşamba'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk yaralandı

Çarşamba ilçesinde öğrenci servisi minibüsünün çarptığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.D. idaresindeki 55 C 6226 plakalı öğrenci servis minibüsü, Orta Mahalle Eşref Aka Caddesi'nde sürdüğü bisikletten düşen C.B'ye (13) çarptı.

Kolu ezilen çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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