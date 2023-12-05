Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'un sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projenin ismini vatandaşlar belirleyecek

        Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatı tamamlanmak üzere olan kütüphane, sergi salonu, kafe ve restoran ile müstakil mescide sahip projenin isminin vatandaşlar tarafından belirleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:04 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'un sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projenin ismini vatandaşlar belirleyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatı tamamlanmak üzere olan kütüphane, sergi salonu, kafe ve restoran ile müstakil mescide sahip projenin isminin vatandaşlar tarafından belirleneceği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yaştan insanın buluşma noktası olması planlanan projenin isminin vatandaşlar tarafından belirlenmesi için sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapıldı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesince 5 bin 727 metrekare alana inşa edilen 7'den 70'e herkesin buluşma noktası olacak projenin inşaatı yüzde 65 fiziki gerçekleşme oranına ulaştı. Üç katlı bir kütüphane, 3 katlı bir sergi salonu, 2 katlı bir kafe restoran ve mescidin yer aldığı projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

        Projenin ismini vatandaşların belirlemesine karar veren Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan başlatılan çalışma ile vatandaşların isim önerilerini almaya başladı. En fazla önerilen ismin projeye verileceği belirtildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projenin tamamlanması ile kitapseverlere samimi ve sıcak bir ortam sunacaklarını vurguladı.

        Demir, "Kentimizin sosyal ve kültür hayatına katkı verecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Herkesin burada kendini çok mutlu hissedeceği, çalışabileceği, uzun süre kalabileceği çok önemli bir proje. Sol blok, öğrencilerin daha çok ders çalıştığı bir yer olacak. Orta blokta sergi, sempozyum ve konferans salonları yer alacak. Diğer blok ise kütüphane olacak. Bu projemizin ismini vatandaşlarımız belirleyecek. Sosyal medyadan isim konusunda vatandaşlarımızın önerilerini topladık. Öneriler doğrultusunda isim belirlenecek. Netleşince ismi de kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Nijerya'da yanlışlıkla köy bombalandı!
        Nijerya'da yanlışlıkla köy bombalandı!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"

        Benzer Haberler

        Havza Belediye Başkanı Özdemir okullarda incelemede bulundu
        Havza Belediye Başkanı Özdemir okullarda incelemede bulundu
        Çarşamba'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk yaralandı
        Çarşamba'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk yaralandı
        Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Çarşamba'da "80'ler 90'lar Gülümseten Anılar" adlı oyun sahnelendi
        Çarşamba'da "80'ler 90'lar Gülümseten Anılar" adlı oyun sahnelendi
        Çarşamba Yöresel Ürün Pazarı gelecek yıl tamamlanacak
        Çarşamba Yöresel Ürün Pazarı gelecek yıl tamamlanacak
        Salıpazarı'nda patpat hırsızlığı şüphelisi yakalandı
        Salıpazarı'nda patpat hırsızlığı şüphelisi yakalandı