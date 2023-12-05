Samsun'un sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projenin ismini vatandaşlar belirleyecek Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatı tamamlanmak üzere olan kütüphane, sergi salonu, kafe ve restoran ile müstakil mescide sahip projenin isminin vatandaşlar tarafından belirleneceği bildirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatı tamamlanmak üzere olan kütüphane, sergi salonu, kafe ve restoran ile müstakil mescide sahip projenin isminin vatandaşlar tarafından belirleneceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yaştan insanın buluşma noktası olması planlanan projenin isminin vatandaşlar tarafından belirlenmesi için sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesince 5 bin 727 metrekare alana inşa edilen 7'den 70'e herkesin buluşma noktası olacak projenin inşaatı yüzde 65 fiziki gerçekleşme oranına ulaştı. Üç katlı bir kütüphane, 3 katlı bir sergi salonu, 2 katlı bir kafe restoran ve mescidin yer aldığı projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Projenin ismini vatandaşların belirlemesine karar veren Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan başlatılan çalışma ile vatandaşların isim önerilerini almaya başladı. En fazla önerilen ismin projeye verileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projenin tamamlanması ile kitapseverlere samimi ve sıcak bir ortam sunacaklarını vurguladı.

Demir, "Kentimizin sosyal ve kültür hayatına katkı verecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Herkesin burada kendini çok mutlu hissedeceği, çalışabileceği, uzun süre kalabileceği çok önemli bir proje. Sol blok, öğrencilerin daha çok ders çalıştığı bir yer olacak. Orta blokta sergi, sempozyum ve konferans salonları yer alacak. Diğer blok ise kütüphane olacak. Bu projemizin ismini vatandaşlarımız belirleyecek. Sosyal medyadan isim konusunda vatandaşlarımızın önerilerini topladık. Öneriler doğrultusunda isim belirlenecek. Netleşince ismi de kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.