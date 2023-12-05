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        Bafra'da "Mutluluk Denince Akla" adlı oyun sahnelendi

        Bafra Belediyesi, "Mutluluk Denince Akla" isimli tiyatro oyununu çocuklarla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:34
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        Bafra'da "Mutluluk Denince Akla" adlı oyun sahnelendi
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        Bafra Belediyesi, "Mutluluk Denince Akla" isimli tiyatro oyununu çocuklarla buluşturdu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eti Çocuk Tiyatrosu, "Mutluluk Denince Akla" adlı oyunu, Bafra Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde sahneledi.

        İki seans olarak sahnelenen oyunu Bafralı çocuklar beğeniyle izledi.

        Oyunda paylaşmak, yardımlaşmak, çevreyi ve doğayı korumak, hayvan sevgisi, empati, hoşgörü, adil olmak, hayal etmenin gücü gibi konular üzerinde duruldu.

        Ana temasını mutluluk için sahip olunması gereken temel değerlerin oluşturduğu ve pedagog gözetiminde hazırlanan oyunu Bafra'da 800 öğrenci izledi.

        Galeri
        Galeri

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