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        Samsun'da yasak bölgede midye avlayan 5 kişiye para cezası verildi

        Samsun'da yasak bölgede su ürünleri avcılığı yapan 5 kişiye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:24 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:39
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        Samsun'da yasak bölgede midye avlayan 5 kişiye para cezası verildi
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        Samsun'da yasak bölgede su ürünleri avcılığı yapan 5 kişiye para cezası uygulandı.

        Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir teknenin yasak bölgede bulunan Etibakır İşletmesi iskele ayaklarında midye avladığı tespit edildi.

        Teknede yapılan aramada bulunan avcılıkta kullanılan malzemeler, İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

        Teknedeki 4 kişiye toplam 25 bin 163 lira idari para cezası uygulandı.

        Ekipler, avlanılan midyeleri taşıyan İ.H'nin kullandığı aracı da Doğupark mevkisinde durdurdu.

        Aracın sigortasız ve hacizli olduğunu tespit eden ekipler, sürücü belgesini de ibraz edemeyen İ.H'ye 16 bin 561 lira para cezası uyguladı, aracı da otoparka çekti.

        Araçta bulunan 15 çuval midye ise tekrar denize döküldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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