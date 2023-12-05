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        Samsun'da beş evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde beş evden hırsızlık yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:26 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:26
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        Samsun'da beş evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde beş evden hırsızlık yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Jandarma Suç Araştırma Timleri ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde farklı kişilere ait beş evden hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Yürütülen soruşturma sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri değerlendirilen S.A. ve M.A.O'nun evlerinde arama yapan ekipler, jeneratör, tırpan makinesi, tarım aletleri gibi çalınan malzemeleri buldu.

        Ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine ekiplerce teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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