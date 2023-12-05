Samsun'da beş evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde beş evden hırsızlık yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde farklı kişilere ait beş evden hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri değerlendirilen S.A. ve M.A.O'nun evlerinde arama yapan ekipler, jeneratör, tırpan makinesi, tarım aletleri gibi çalınan malzemeleri buldu.

Ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine ekiplerce teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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