Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

Hakemler: Muhammet Ali Mertoğlu, Samet Özkul, Azad İlhan

Yılport Samsunspor: Szumski, Van Drongelen, Fofana (Dk. 76 Haluk Mustafa Tan), Soner Aydoğdu, Tait, Bola (Dk. 85 Enes Albak), Schindler, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 73 Muhammet Ali Özbaskıcı), Osman Çelik, Ercan Kara (Dk. 73 Berhan Deniz)

Tokat Belediye Plevnespor: Uğur Köprülü, Emir Can Çelik, Anıl Arıcıoğlu, Arda Karademir (Dk. 80 Muhammed Emir Özbilen), Doğukan Subaşı, Furkan Şan, Kadir Enes Kıra, Burak Evren (Dk. 73 Yücel Yıldırım), Artun Kütükçü (Dk. 69 Berk Kal), İsmail Can Fidan (Dk. 69 Abdulkadir Sönmez), Batuhan Yılmaz (Dk. 80 Mehmet Batuhan Telsiz)

Goller: Dk. 23 Ercan Kara, Dk. 61 Fofana, Dk. 84 Berhan Deniz (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 79 Yücel Yıldırım (Tokat Belediye Plevnespor)

SAMSUN

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