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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:50 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:50
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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükoyumca Mahallesi 5226 Sokak'ta yaptıkları uygulama sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Ekipler, araç sürücüsü M.Ö'nün iki ayrı suçtan aranmasını olduğu ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunduğunu tespit etti.

        Ehliyetsiz araç kullanmaktan M.Ö. ile aracın ruhsat sahibine toplam 16 bin 380 lira para cezası uygulandı.

        M.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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