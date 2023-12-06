Çarşamba'da iş yerine silahla ateş açıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açıldı.

Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde A.G, Ö.Ç. ve Ö.F.Ç. ile Ö.E.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler Ö.E.E'nin çalışanlarını darp ettikten sonra Ö.E.E'ye ait iki iş yerine silahla ateş açtı.

Olayda yaralanan olmazken Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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