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        Samsunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:04 Güncelleme: 06.12.2023 - 17:19
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        Samsunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirildi.

        Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Tokat Belediye Plevnespor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme idmanı yaptı.

        Diğer futbolcular ise kapalı alanda fitness çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenmana sakatlıkları devam eden Zeki Yavru, Gaetan Laura ve Landry Dimata katılmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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