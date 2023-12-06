Samsun'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, "mala zarar verme", "hırsızlık", "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" ve "ağaç kesme" suçlarından hakkında kesinleşmiş toplam 14 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Atakum'da bir iş yerinde çalıştığı tespit edilen A.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İşlemleri tamamlanan A.Y, Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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