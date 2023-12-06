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        Samsun'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 19:14 Güncelleme: 06.12.2023 - 19:24
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        Samsun'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, "mala zarar verme", "hırsızlık", "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" ve "ağaç kesme" suçlarından hakkında kesinleşmiş toplam 14 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Atakum'da bir iş yerinde çalıştığı tespit edilen A.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İşlemleri tamamlanan A.Y, Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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