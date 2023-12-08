Çarşamba'da Atık Getirme Merkezinde sona yaklaşıldı

Çarşamba Belediyesince ilçeye kazandırılan Atık Getirme Merkezi çalışmalarında sona gelindi.

Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Çarşamba'nın çevre bilinci yüksek bir kent olduğunu belirtti.

Yeşil bir doğaya, o doğaya da şükürle bakan insanlara sahip olduklarını vurgulayan Doğan, bu güzelliği korumak ve yaşatmanın ellerinde bulunduğuna işaret etti.

Geri dönüşüm bilincini artırmak için programlar düzenlediklerini, yatırımlar hayata geçirdiklerini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"İlçemizde israfın ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına belirli noktalara mobil atık getirme merkezleri kurduk. Geri kazanılabilir atık malzemelerin toplanması ve ayrıştırılması, çevre temizliği ve sıfır atık bilinci açısından oldukça önemli. Mobil atık getirme merkezlerinde topladığımız atıklar, birinci sınıf Atık Getirme Merkezinde ayrıştırılarak geri dönüştürülecek. Bu merkez sayesinde Çarşamba'mız sıfır atık kapsamında önemli bir adım atmış oldu. Böylece hem ekonomik olarak fayda sağlayacak hem de israfın ve çevre kirliliğinin önüne geçerek doğamızı koruyacağız. Atık Getirme Merkezi ile evlerden, iş yerlerinden veya kurumlardan kaynaklanan geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi, ayrı toplanması ile atıkların geri kazanım ve bertarafa gönderilmek üzere bırakılabilmesi imkanı bulunacak."