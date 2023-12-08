Samsunspor, yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Karadeniz ekibinde Zeki Yavru, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Youssef Ait Bennasser, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Süper Lig'de geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 11 puan topladı.
Geçen hafta deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Yılport Samsunspor, galibiyet serisi yakalamak için Kasımpaşa'yı da mağlup etmek istiyor.
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