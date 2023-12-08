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        Samsunspor, yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:39 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:39
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        Samsunspor, yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        Karadeniz ekibinde Zeki Yavru, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Youssef Ait Bennasser, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Süper Lig'de geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 11 puan topladı.

        Geçen hafta deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Yılport Samsunspor, galibiyet serisi yakalamak için Kasımpaşa'yı da mağlup etmek istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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