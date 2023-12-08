Samsun'da narkotik köpeği yardımıyla tırda 4 kilograma yakın uyuşturucu bulundu

Samsun bir tırda narkotik dedektör köpekle yapılan aramada 3 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine belirlenen tırı, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde durdurdu.

Tırda narkotik dedektör köpekle yapılan aramada, 3 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araç sürücüsü M.D, gözaltına alındı.

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