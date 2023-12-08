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        Samsun'da otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:37
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        Samsun'da otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Rahmi Aytekin (43) yönetimindeki 55 ABB 360 plakalı hafif araç, Samsun-Ankara kara yolu Havza Küçük Sanayi Sitesi yan yolu İnönü Mahallesi mevkisinde, aynı yönde seyreden Abdullah Köseoğlu (63) idaresindeki 55 HV 722 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araç sürücü ile araçta bulunan Muhsin Turgut (37) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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