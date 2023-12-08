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        AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu'nun yengesi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

        AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun 84 yaşında vefat eden yengesi Havva Reis'in cenazesi, Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:52
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        AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu'nun yengesi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
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        AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun 84 yaşında vefat eden yengesi Havva Reis'in cenazesi, Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

        Soylu'nun dayısı Abdurahman Reis'in eşi Havva Reis, dün tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Havva Reis'in cenazesi, Darboğaz Mahallesi'nde bulunan evinin önünde helallik alındıktan sonra Darboğaz Merkez Camisi'ne götürüldü.

        Burada İlçe Müftüsü İbrahim Memiş tarafından cuma namazının ardından kıldırılan cenaze namazı sonrası Reis'in cenazesi, aile kabristanlığında defnedildi.

        Cenazeye Süleyman Soylu ve Reis'in ailesinin yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile vatandaşlar katıldı.

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