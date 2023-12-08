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        Samsun'da arıcılara kovan ve malzeme desteği

        Samsun'un Bafra ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, arıcıların desteklenmesine yönelik, Sarpın Mahallesi Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında 15 arıcıya arılı kovan ve arıcılıkla ilgili malzemeler verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 20:40 Güncelleme: 08.12.2023 - 20:40
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        Samsun'da arıcılara kovan ve malzeme desteği
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        Samsun'un Bafra ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, arıcıların desteklenmesine yönelik, Sarpın Mahallesi Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında 15 arıcıya arılı kovan ve arıcılıkla ilgili malzemeler verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, 500 bin lira bütçeli projenin 400 bin lirasının Bakanlık, 100 bin lirasının proje faydalanıcısı arıcılar tarafından karşılandığını söyledi.

        Proje kapsamında arıcılık eğitimi almış 15 üreticiye 10'ar arılı kovan ile maske, körük, ana arı ızgarası, şurupluk, balmumu ve çıta çerçeve teslim edildiğini anlatan Sağlam, "Verilen kovanların takipçisi olacağız. Seneye ise kovan sayısı artırılacak. Bafra'nın hangi köyünde ne projeleri varsa tamamına destek vereceğiz. Paradan yana Bakanlığımızın sıkıntısı yok." dedi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş de orta ve üst kuşakta yer alan bölgelerde iklim ve bitki örtüsünün uygunluğu dolayısıyla 10 bin 400 kovanla sabit ve gezgin arıcılık yapıldığını belirterek, "İlçemizin sahip olduğu bitki florasını değerlendirmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü kaynaklı olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Sarpın Mahallesi Arıcılığı Geliştirme Projesi hazırlandı. Hazırlanan projede amacımız ilçemizde bölgemize uygun saf Kafkas arısı ya da melezlerinin elde edilerek arılı kovan sayısının artırılması, kovan başı ortalama 15 kilogram olan bal veriminin artmasını sağlayarak ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır." diye konuştu.

        Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise Sarpın Mahallesi'nin fasulyesi ile balının çok değerli ve güzel olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından arıcılara kovan ve ekipmanlar dağıtıldı.

        Programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rasim Kaplan ve üreticiler katıldı.

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