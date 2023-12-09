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        Samsun'da sisin yol açtığı trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

        Samsun'da, sisin etkili olduğu Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 11:42 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:53
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        Samsun'da sisin yol açtığı trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
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        Samsun'da, sisin etkili olduğu Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

        Havza'da yoğun sis sonucu görüş mesafesinin 40 metreye kadar düşmesi nedeniyle farklı noktalarda 17 aracın karıştığı 5'i maddi hasarlı, 2'si yaralamalı 7 kaza meydana geldi.

        Kazalarda araçlarda bulunan İsa Uysal, Özer Çiftçi, Beyza Türkoğlu, Ahmet Bayar ve Ali Rıza Tuna yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Beyza Türkoğlu, müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Öte yandan kazalar nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Trafik ekiplerinin çalışması sonucu ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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