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        TBMM Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri Samsun'da sektör temsilcileriyle buluştu

        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ili kapsayan araştırma gezisi kapsamında Samsun'da, balıkçılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 09.12.2023 - 12:31
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        TBMM Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri Samsun'da sektör temsilcileriyle buluştu
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        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ili kapsayan araştırma gezisi kapsamında Samsun'da, balıkçılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

        AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in başkanlığını yaptığı komisyon üyeleri, kentte ilk olarak Canik Balıkçı Barınağı'nı ziyaret ederek incelemede bulundu.

        Ardından Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği üyeleriyle gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katılan milletvekilleri, sektör temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

        Karayel, burada yaptığı konuşmada hem üretici hem avcı hem de sektörün diğer paydaşlarıyla istişare toplantıları yaptıklarını söyledi.

        Sektörün bütün paydaşlarının verimlilik, sürdürülebilirlik ve doğayla barışık olmayı önemsediğine dikkati çeken Karayel, "Balık veya su ürünleri olmadığında sektörün de olmayacağının herkes farkında. Dolayısıyla bu dengenin korunarak bu işin yapılması hassasiyeti herkeste mevcut. Bunu görmekten duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

        Milletvekilleri olarak bütün sorunları ve sektör paydaşlarını dinlemek için gayret gösterdiklerini vurgulayan Karayel, "Bulunduğumuz limanımız, örnek limanlardan biri. Son derece nizami olması gereken şartlara uygun şekilde, önemli limanlarımızdan bir tanesi. Balıkçılık sektöründe balık çıkış noktalarındaki özellikle balık suyu, balık yağı gibi ürünlerin ayrıştırılarak ve diğer atıkların da ayrıca toplanarak bertaraf edilmesi veya geri dönüşümü mümkün olanların geri dönüşümünün sağlanmasını da artık konuşmaya başladık. Bu, sektörümüzün geldiği noktayı göstermesi açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

        Karayel, Türkiye'nin balıkçılık filosunun çok iyi olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

        "Hem balıkçılıkta balıkçı filomuz, balıkçılık kabiliyetimiz hem de yetiştiricilik kabiliyetimiz olarak Avrupa'nın en ön sıralarındayız. Dünyada da önemli bir yerdeyiz ki rekabet ettiğimiz ülkeler arasında okyanuslara kıyısı olan ülkeler var. Bu, son derece önemli. Tabii sadece avcılar, üreticiler değil, işleme tesislerinden balık unu, balık yağı fabrikalarına, iç sularda üretim yapan üreticilere, avcılara, aile işletmelerine kadar hepsinin görüşlerini alıyoruz, onları ziyaret ediyoruz. Saha çalışması bu anlamda son derece önemli.

        Hem yerinde görüyoruz hem yerinde dinliyoruz, bölgelerin ve illerin kendine has talepleri, farklı sıkıntıları, farklı çözüm önerileri olabiliyor, bunları da dinlemiş oluyoruz. Komisyonumuzdaki tüm partilerden milletvekillerimiz, son derece uyum içinde çalışıyor. Burada maksat, diğer bütün komisyonlardaki gibi işin doğrusunun, sorunların doğru tespiti ve bu tespitler doğrultusunda doğru çözüm önerilerinin bulunmasıdır."

        Bütün sektör paydaşlarının memnun kalacağı, objektif olarak "evet" diyeceği ve doğruluğunu kabul edeceği bir rapor hazırlanacağını anlatan Karayel, "Sektör hem sürdürülebilir hem verimli hem de doğayla dost şekilde 'mavi vatan' diye ifade ettiğimiz denizlerimizde ve sularımızda, 'mavi ekonomi' diye ifade ettiğimiz, 2 milyar dolara yakın ihracatı olan ve giderek büyüyen bir sektördür. Yani mavi ekonomiyi giderek geliştirmek, daha da büyütmek için gayret sarf edeceğiz. İhracat hedeflerimiz var ülke olarak. Onlara ulaşılmasında balıkçılık ve su ürünleri sektörünün önemli sektörlerden biri olduğuna inanıyorum. Sektörün daha da geliştirilmesi için ne yapılması gerekirse bu da raporumuzda yer alacak." diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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