Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Murat Vural Akın yönetimindeki 57 AAL 212 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Lengerli Kavşağı'nda, Zehra Gürgen idaresindeki 55 AK 184 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri ile Murat Vural Akın'ın kullandığı araçta bulunan Zeynep Akın, Zeynep Alya Akın (8) ve Toprak Akın (3) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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