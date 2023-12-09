Havza'da umuma açık iş yerleri denetlendi

Samsun'un Havza ilçesinde kumar oynadığı gerekçesiyle 5 kişiye toplam 20 bin 275 lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bir iş yerinde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine yapılan kontrolde 750 lira ve oyun kağıtları ele geçirildi.

İş yerinde bulunan 5 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 20 bin 275 lira idari para cezası uygulandı, 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.