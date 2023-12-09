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        Havza'da umuma açık iş yerleri denetlendi

        Samsun'un Havza ilçesinde kumar oynadığı gerekçesiyle 5 kişiye toplam 20 bin 275 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:32 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:32
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        Havza'da umuma açık iş yerleri denetlendi
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        Samsun'un Havza ilçesinde kumar oynadığı gerekçesiyle 5 kişiye toplam 20 bin 275 lira idari para cezası kesildi.

        Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Bir iş yerinde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine yapılan kontrolde 750 lira ve oyun kağıtları ele geçirildi.

        İş yerinde bulunan 5 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 20 bin 275 lira idari para cezası uygulandı, 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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