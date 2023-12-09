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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:33 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:33
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 4 kişinin araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.

        Aramada 49,09 gram sentetik uyuşturucu, 12 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanımına yarar aparat, kurusıkı tabanca ve 14 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde ise bir adreste yapılan aramada 92,07 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 1 zanlı yakalandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada 293 gram sentetik uyuşturucu, 27 sentetik ecza hapı, 3 kök kenevir bitkisi,

        uyuşturucu kullanımına yarar aparatlar, kurusıkı tabanca ve kurusıkı tabanca fişekleri ele geçirildi.

        Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında uyuşturucu madde kullanmak, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve basit yaralama suçlarından ifadeye yönelik aranması olan 3 kişi de bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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