Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da firari hükümlü ahırda saklanırken yakalandı

        Samsun'da hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, bir ahırda saklanırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 15:22 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da firari hükümlü ahırda saklanırken yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, bir ahırda saklanırken yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, ekim 2021'de meydana gelen nitelikli yağma suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.Ç'nin yakalanması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

        E.Ç'nin ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'ndeki ikametine uğradığı, genellikle de mahallenin kırsal bölgelerinde bulunan kulübe ve hayvan barınaklarında kaldığı bilgisine ulaşıldı.

        Bunun üzerine E.Ç'nin ikameti ile çevrede bulunan kulübe ve hayvan barınakları takibe alındı. Bir ay süren takip sonucunda firari hükümlünün, ikametinin yanındaki ahırda saklandığı tespit edildi.

        Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda E.Ç'nin ikameti ile saklandığı ahırın etrafı sarıldı. Bölge, havadan da dron ile takibe alındı.

        Teslim olması çağrısı yapılan E.Ç, ahırın havalandırma penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı. Üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 35 mermi ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni polislere ilk talimat!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni polislere ilk talimat!
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor
        'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        10 yıl 5 ay hapisle aranan hükümlü, ahırda yakalandı
        10 yıl 5 ay hapisle aranan hükümlü, ahırda yakalandı
        Bafra'da fındık işleme tesisi kuruldu
        Bafra'da fındık işleme tesisi kuruldu
        Salıpazarı'nda devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Salıpazarı'nda devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı yakalandı
        Havza'da umuma açık iş yerleri denetlendi
        Havza'da umuma açık iş yerleri denetlendi
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı