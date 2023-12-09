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        İstanbul'da yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren tıp fakültesi öğrencisi hastanede öldü

        İstanbul'da yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 15:59 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:31
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        İstanbul'da yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren tıp fakültesi öğrencisi hastanede öldü
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        İstanbul'da yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi, yaşamını yitirdi.

        Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Alper Kaan Er, tatil için arkadaşlarıyla İstanbul'a gitti. Burada kapalı yüzme havuzuna giden Er, havuzda epilepsi nöbeti geçirdi.

        Boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine arkadaşları ve görevlilerce havuzdan çıkarılan Er, sağlık ekiplerince ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

        Er, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Er'in cenazesinin, yarın Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Kalaycılı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedilmesi bekleniyor.

        Öte yandan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencisi Alper Kaan Er'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

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