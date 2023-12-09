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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 18:06 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:06
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Furkan Ürün

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk (Dk. 77 Van Drongelen), Moundilmadji, Ntcham (Dk. 80 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 71 Fofana), Tait (Dk. 77 Osman Çelik), Holse, Tirpan, Soner Gönül, Satka, Taylan Antalyalı (Dk. 71 Muhammed Gümüşkaya)

        Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck (Dk. 83 Erdem Çetinkaya), Tuncer Duhan Aksu, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Ngoy (Dk. 63 Nuno Da Costa), Hajradinovic, Ouanes (Dk.83 Taylan Utku Aydın), Dries Saddiki, Aytaç Kara (Dk. 71 Gomis), Yasin Özcan

        Goller: Dk. 11 ve Dk. 22 Moundilmadji, Dk. 60 Emre Kılınç, Dk. 75 Ntcham (Yılport Samsunspor), Dk. 90 Yasin Özcan, Dk. 90+5 Nuno Da Costa (Kasımpaşa)

        Sarı kart: Dk. 44 Ntcham (Yılport Samsunspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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