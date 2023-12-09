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        Samsun Çarşamba Havalimanı 11 ayda 1 milyon 311 bin 484 yolcu ağırladı

        Samsun Çarşamba Havalimanı'nda, 11 ayda 1 milyon 311 bin 484 yolcuya hizmet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:23 Güncelleme: 09.12.2023 - 22:23
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        Samsun Çarşamba Havalimanı 11 ayda 1 milyon 311 bin 484 yolcu ağırladı
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        Samsun Çarşamba Havalimanı'nda, 11 ayda 1 milyon 311 bin 484 yolcuya hizmet verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda kasım ayında yolcu trafiğinin iç hatlarda 109 bin 238, dış hatlarda 8 bin 322 olmak üzere 117 bin 560 olarak gerçekleştiği belirtildi.

        Havalimanından kasımda iç hatlarda 1093, dış hatlarda ise 90 uçağın iniş kalkış yaptığı aktarılan açıklamada, "Uçuş sayısı 1083'e ulaştı. Yük trafiğinde ise kasım ayında 929 ton taşındı. Yılın 11 aylık bölümünde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği, 1 milyon 311 bin 484 yolcu, uçak trafiği 13 bin 599, yük trafiği ise 12 bin 710 ton olarak gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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