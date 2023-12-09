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        AK Parti Samsun İl Divan Kurulu toplantısı yapıldı

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, "Yerel seçimler var olma, yok olma mücadelesidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:44 Güncelleme: 09.12.2023 - 23:01
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        AK Parti Samsun İl Divan Kurulu toplantısı yapıldı
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        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, "Yerel seçimler var olma, yok olma mücadelesidir." dedi.

        AK Parti Samsun İl Başkanlığı 92. Genişletilmiş İl Divan Kurulu Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yapıldı.

        Toplantıda konuşan Yenişehirlioğlu, geçmişte Abdülhamit Han'a ne yapıldıysa bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aynısının yapılmak istendiğini söyledi.

        Tarihten ders almayanların yok olmaya mahkum olduğunu ifade eden Yenişehirlioğlu, "Yerel seçimler şimdi sıradan bir seçim mi sizin için? Yerel seçimler var olma, yok olma mücadelesidir. Bir bütün, yekvücut olarak tekrar var olma mücadelesidir. Tarihte bize yaşatılanları asla tekrar yaşamadan, yeryüzündeki merhametin ve muhabbetin tek temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti'ni var etme mücadelesi bu seçim. Sıradan bir yerel seçim değil." diye konuştu.

        - "Bugün daha da güçlüyüz"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yerel seçimlerin önemine işaret ederek, senelerdir bu kürsülerden her dönemin önemli olduğunu anlattıklarını söyledi.

        Her dönemin bir ruhu olduğunu ve ona göre mücadele verilmesi gerektiğini dile getiren Karaaslan, "Bugünün de bir ruhu var. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra ilk toplantımız. O günün ruhu hala baki olsa da o gün elde ettiğimiz o büyük zaferin ardından bugün daha da güçlüyüz." dedi.

        - "Zulme uğrayanın kim olduğuna bakılmaz bizde"

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Karaaslan, şöyle devam etti:

        "Bir yandan bütün acıları yüreğimizde hissederken bir yandan onlarla mücadele edebilmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Omuzlarımızı büken, bizi taşımakta zor hale getiren bir yük değil, tam tersi taşımak için daha dik durmamızı ve mücadele alanımızı genişletmemiz gerektiren bir yük ve bu bir sorumluluktur. Büyük ve güçlü Türkiye iddiası ile yola çıkmış kadrolar olarak bugün bu sorumluluk hep söylediğimiz gibi yalnızca milletimize, memleketimize karşı değil.

        Yarın 10 Aralık İnsan Hakları Günü, çok merak ediyorum, Batı dünyası bugünle ilgili ne söyleyecek? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ateşkesin durmasına, esirlerin takas edilmesine, bütün bu yaraların sarılmasına izin verilmesi hususunda 'hayır' oyu kullanan Amerika ne söyleyecek? İngiltere çekimser kalırken, kaç insanın hayatı hakkında çekimser kaldığını açıklayabilecek mi? İşte Türkiye'yi dünyanın vicdanı kılan, Recep Tayyip Erdoğan'ı o vicdanın gür sesi haline getiren soru, bizim hiç sormadığımız sorudur. Çünkü zulme uğrayanın kim olduğuna bakılmaz bizde. Geçmişine, kimliğine, kimlerden olduğuna bakılmaz, aslolan onun zulme uğramasıdır ve ona uzatılan yardım elidir. Bizi biz yapan, bizi millet yapan ve bu vatanı, bu toprakları bize bırakan ecdadımızın emanetine sahip çıkma bilinciyle biz bugün buralardayız."

        Türkiye'nin ve dünyanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu dile getiren Karaaslan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Biz herhangi bir seçim için değil, sadece oy almak için değil, sadece bir yönetim mekanizmasının başına geçip de orayı yönetmek için değil, kişisel birtakım çıkarlar için değil, kariyerimizdeki planlamalarımızı gerçekleştirmek için değil, daha çok mevki, daha çok makam, daha çok alkış için değil az önce söylediğim bu dünyanın içine düştüğü durumdan, yalnızca Türkiye'miz ile sınırlı kalmayan ve önceden 'mazlum coğrafya' olarak tarif ettiğimiz ama bugün o çemberi 'tüm insanlık için' diye genişletebileceğimiz alanda güvenli liman, bir dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan bu ihtiyaç dolayısıyla biz bugün daha çok çalışmalıyız."

        Toplantıda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de konuştu.

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