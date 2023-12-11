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        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 09:50 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:53
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        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Emel Dilek Topkaya (45) yönetimindeki 55 AAU 088 plakalı otomobil, Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Mehmet Yılmaz'ın (28) kullandığı 55 NZ 942 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı

        Yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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