Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Emel Dilek Topkaya (45) yönetimindeki 55 AAU 088 plakalı otomobil, Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Mehmet Yılmaz'ın (28) kullandığı 55 NZ 942 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı

Yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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