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        Bafra'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 10:06 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:06
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        Bafra'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, Çilhane Mahallesi Hacıhafız Sokak üzerinde gece devriyesi sırasında peş peşe silah sesi duydu.

        Silah seslerinin duyulduğu yere giden bekçiler, durumundan şüphelendikleri U.Ç'yi yakaladı.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada, silah arabanın altında bulunurken, olay yerinde boş kovan ele geçirildi.

        Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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