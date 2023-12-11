Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        SAMDOB "Rigoletto" operasını sahneledi

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Giuseppe Verdi'nin "Rigoletto" operasını sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:29 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        SAMDOB "Rigoletto" operasını sahneledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Giuseppe Verdi'nin "Rigoletto" operasını sahneledi.

        SAMDOB başrejisörü Cenk Bıyık'ın sahneye koyduğu eserinin orkestra şefliğini Patrick David Murray yaptı.

        İkinci kez seyirciyle buluşturulan temsilde, Il Dulca Dt Mantova'yı Özer Öndeş, Rigoletto'yu Nejat Işık Belen, Gilda'yı Zerrin Capelli, Sparafucile'yi Tuncay Kurtoğlu, Maddalena'yı Didem Çelik, Giovanna'yı Merve Güzen, Il Conte Di Monterone'yu Hasan Çelik, Marullo'yu Yağmur Oksayoğlu, Borsa Matteo'yu Ulaş Kocatürk, Il Conte Dt Ceprano'yu Özgür Aslan, La Contesa'yı İpek İncekaş, Usenere Dt Corte'yi Volkan Binerbay, Paggio Della Ducnessa'yı Melisa Ezer canlandırdı.

        Rigoletto'nun koreografisinde Berk Can Ceylan, dekorunda Hakkı Kandır, kostümünde Gülnur Çağlayan Tuluk, koro şefliğinde Raushan Baigulakova ve Paola Villa, ışık tasarımında Oğuz Murat Yılmaz yer aldı.

        İtalyanca olarak seslendirilen ve Türkçe üst yazıyla seyirciyle buluşan 2 perdelik "Rigoletto” operasının başkemancısı ise A.Seçil Küçükçelebi.

        Victor Hugo'nun "Kral Eğleniyor" adlı oyunundan Francesco Maria Piave tarafından uyarlanan librettosuyla ve Giuseppe Verdi'nin ölümsüz notalarıyla "Rigoletto" operası, sarayın kambur soytarısı Rigoletto'nun sarayın karmaşık ortamından korumaya çalıştığı kızı Gilda'nın yaşadığı trajik aşk hikayesini konu alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Kerem'den transfer mesajı!
        Kerem'den transfer mesajı!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Samsun'da 2 kişi hırsızlık için girdikleri binada suçüstü yakalandı
        Samsun'da 2 kişi hırsızlık için girdikleri binada suçüstü yakalandı
        337 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheliye suçüstü
        337 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheliye suçüstü
        Tartıştığı arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Tartıştığı arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Alperen Berber, Türkiye Şampiyonu oldu
        Alperen Berber, Türkiye Şampiyonu oldu
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
        Muhtarlar 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti
        Muhtarlar 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti