Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 2 kişi hırsızlık için girdikleri binada suçüstü yakalandı

        Samsun'da 2 kişi, hırsızlık için girdikleri apartmanda suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 2 kişi hırsızlık için girdikleri binada suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da 2 kişi, hırsızlık için girdikleri apartmanda suçüstü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Atakum ve Canik ilçelerinde ikametlerden hırsızlık yapan 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheliler H.Y. (17) ve P.S'yi (20), Atakum'da hırsızlık yapmak amacıyla girdikleri bir apartmanda suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerden H.Y'nin Atakum ilçesinde ikametten yaklaşık 80 bin lira, P.S'nin ise Canik ve Atakum ilçesindeki ikametten 257 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

        Zanlılar, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        SAMDOB "Rigoletto" operasını sahneledi
        SAMDOB "Rigoletto" operasını sahneledi
        337 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheliye suçüstü
        337 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheliye suçüstü
        Tartıştığı arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Tartıştığı arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Alperen Berber, Türkiye Şampiyonu oldu
        Alperen Berber, Türkiye Şampiyonu oldu
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
        Muhtarlar 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti
        Muhtarlar 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti