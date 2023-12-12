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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:22
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, A.Y'nin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi.

        Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 170 gram kubar esrar, içime hazır uyuşturucu madde, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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