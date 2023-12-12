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        Samsun'da şüphelileri takip eden polis, toprağa gömülü uyuşturucu buldu

        Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu satıcılarını takip eden polis ekipleri, ormanlık alanda toprağa gömülü 2 kilo 358 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:53 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:36
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        Samsun'da şüphelileri takip eden polis, toprağa gömülü uyuşturucu buldu
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        Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu satıcılarını takip eden polis ekipleri, ormanlık alanda toprağa gömülü 2 kilo 358 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarını takibe aldı.

        Canik'in Gürgenyatak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir ağacın altına torba gömüldüğünü belirleyen ekipler, bölgede arama yaptı. Ekipler, toprağa gömülü halde 2 kilo 358 gram metamfetamin ele geçirdi.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise ruhsatsız pompalı tüfek ve hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 600 lira ve 200 avro bulundu.

        Olayla ilgili S.S, O.K, R.Ç. ve T.Ş. gözaltına alındı.

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