Samsun Valisi Tavlı'dan Havza OSB'ye ziyaret

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

Vali Tavlı'yı Havza OSB'de Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar ile diğer ilgililer karşıladı.

Havza OSB hakkında Ayvat ile Özdemir'den bilgi alan Tavlı, daha sonra Havza OSB Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Tavlı, OSB'lerin göçü terse döndürme konusunda önemli olduğunu belirtti.

Özdemir de Havza OSB'nin gelişmesi ve büyümesinin istihdama doğrudan etki ettiğini dile getirdi.