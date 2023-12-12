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        Samsun Valisi Tavlı'dan Havza OSB'ye ziyaret

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 20:12 Güncelleme: 12.12.2023 - 20:12
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        Samsun Valisi Tavlı'dan Havza OSB'ye ziyaret
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

        Vali Tavlı'yı Havza OSB'de Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar ile diğer ilgililer karşıladı.

        Havza OSB hakkında Ayvat ile Özdemir'den bilgi alan Tavlı, daha sonra Havza OSB Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

        Tavlı, OSB'lerin göçü terse döndürme konusunda önemli olduğunu belirtti.

        Özdemir de Havza OSB'nin gelişmesi ve büyümesinin istihdama doğrudan etki ettiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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