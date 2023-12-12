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        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 400. açık kalp ameliyatı yapıldı

        Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde yıl başından bu yana 400. açık kalp ameliyatının gerçekleştirilmesi dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 20:17 Güncelleme: 12.12.2023 - 20:33
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        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 400. açık kalp ameliyatı yapıldı
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        Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde yıl başından bu yana 400. açık kalp ameliyatının gerçekleştirilmesi dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen programdaki konuşmasında, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesinde yılda 400 açık kalp ameliyatı yapılmış olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

        Hastaların geçen yıllarda Samsun'da tedavi olamadıklarında İstanbul ya da Ankara'ya gittiklerine işaret eden Aydın, "Biz sağlık için, ameliyatlar için şehir değiştirmenin yolunu kapattık. Çünkü devletimiz sağlığa ciddi anlamda yatırım yapıyor. Bunun karşılığında sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız ve onların yardımcıları ile idarecisi olarak bizim görevimiz, bu yatırımın karşısında insanımıza en kaliteli ve verimli şekilde sağlık hizmeti sunmak. 400'üncü açık kalp ameliyatını gerçekleştiren ekibe şükranlarımı ve minnet duygularımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Ereren de Türkiye'de yılda 60 binin üzerinde açık kalp ameliyatı yapıldığını dile getirdi.

        Sadece İstanbul'da açık kalp ameliyatı yapılan 234 merkez bulunduğunu anlatan Ereren, "Samsun'da 2011'den itibaren 5 hastanede açık kalp ameliyatı yapılıyor. Sadece Samsun'dan değil Amasya, Sinop, Çorum ve çevre illerden de ciddi anlamda hasta geliyor ve açık kalp ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl 365 ameliyat yapınca, '400 de olur mu?' diye konuşmuştuk. 400 oldu ve devam ediyor. Bu sene herhalde 430'larda bitireceğiz. Bütün bunların arkasında çok büyük bir emek var, çok büyük bir ekip var." dedi.

        - "Bir kalp merkezinde yapılan bütün işlemler burada yapılmaktadır"

        Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Arslan ise hastanede kompleks vakalara da müdahale edildiğine dikkati çekerek "Bir kalp merkezinde yapılan bütün işlemler burada yapılmaktadır. Bunu arkamızdaki güçle yapabiliyoruz. İlk kurulduğunda butik bir hastaneydi burası. Şu anda Samsun'un en büyük kalp merkezi haline getirdik." diye konuştu.

        Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlker Hasan Karal da bu ameliyatların ekip işi olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

        "Anestezi ekibinden hasta bakıcısına kadar tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Devlet kurumlarına ve bizlere güvenen hastalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklarını ihmal etmeyip kontrolüne gelip uygun tedavileri hastanemizde alabileceklerini hatırlatmak istiyoruz. 400. açık kalp cerrahisi geçen hafta itibarıyla yapıldı. Karadeniz'de ve diğer hastaneler dahilinde bu kadar yüksek açık kalp cerrahisi ameliyatı yapan ilk merkez olduk. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağıdır."

        Program sonunda hastaneden emekli olan veya başka bir sağlık merkezine giden doktorlara plaket verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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