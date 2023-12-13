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        Samsun'da ormanlık alanda kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, ormanlık alanda kaçak kazı yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:25 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:36
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        Samsun'da ormanlık alanda kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, ormanlık alanda kaçak kazı yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma Timi ekipleri, ormanlık alanda kazı yapıldığına dair istihbarat üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları operasyonda M.İ, M.A, Y.K, S.Ç, Ü.D, T.A, H.G, S.K, E.G. ve S.G'yi ormanlık alanda kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Bölgede 30 metre derinliğinde, 5 metre genişliğinde çukur kazan zanlıların kullandığı 4 hilti, 350 metre elektrik kablosu, 8 murç ile kürek, kazma, keser ve baret de ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

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