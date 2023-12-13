Bafra Ovası'nda silajlık mısır hasadı tamamlandı

Samsun Bafra Ovası'nda 10 bin dekar alana ekilen silajlık mısırda hasat sona erdi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 2023 yılında silajlık mısırın yaklaşık 10 bin dekar alana ikinci ürün olarak ekildiğini söyledi.

Hasadı tamamlanan silajlık mısırda dönüm başına 5 ton civarında verim elde edildiğini anlatan Tosuner, toplamda ise 50 bin tona yakın ürün alındığını vurguladı.

Bafra Ovası'nın, tarım ve hayvancılıkta önemli yeri bulunduğuna işaret eden Tosuner, "Geçen yıl tarlada tonu 1300 liradan satılan silajlık mısır, bu yıl 1000 ila 1100 liradan alındı. Dane mısırın tonunun ise 8 bin veya 9 bin lira olacağını tahmin ediyorum. Çiftçi, dane mısırdan silajlık mısıra geçince mağdur oldu. Alıcı firmalar, paketlenmiş silajlık mısırı 1600 ile 1700 lira arasında hayvancılara veriyor." dedi.

Hayvan yeminde yüzde 75 artış olduğunu belirten Tosuner, "Arpa, sezon başında 5 bin ile 6 bin liradan alındı. Dane mısır şu anda yok satıyor. Üretici açısından güzel ama tüketici acısından mağduriyet yaşanıyor. Geçen yıl silajlık mısır para yaptı, dane mısır düşüktü. Bu yıl tam tersi oldu." ifadelerini kullandı.

Tosuner, dane mısırın ton fiyatının sezon başında 5 bin liradan açıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dane mısır şu anda 7 bin 500 liraya kadar çıktı. Samsun Valimiz Orhan Tavlı, Bafra'ya 3 ayda 15 kez geldi. Bu da tarıma ne kadar önem verdiğini göstermekte. Bilinçli tarımın var olması ve göçün önlenmesi için elinden geldiği kadar mücadele ediyor. Bizlerden desteklerini esirgemeyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bafra Kaymakamı ve Belediye Başkanı'ndan kırsalda ve ovada tarım ürünlerine destek verilmesini talep ediyorum. Buğday, çeltik ve mısır tohumu, dane mısır, silajlık mısır, yem bitkilerine kadar 2024 yılının tarımda çok destekli bir yıl olmasını diliyorum."