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        Samsun'da evinde 13 bin 440 uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 13 bin 440 uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 17:01 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:08
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        Samsun'da evinde 13 bin 440 uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 13 bin 440 uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Ekipler, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde bir zanlının ikametinde yaptığı aramada 13 bin 440 uyuşturucu niteliği bulunan sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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