Samsun'da okullarda tarihe yön veren kahramanlar çocuklara anlatılıyor

Samsun'da okullarda tarihi kahramanlar öğrencilere anlatılıyor.

Çarşamba Belediyesi, "Tarih Yazan Çocuklar" projesi ile okullarda çocuklara tarihi kahramanları anlatıyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada, proje ile çocukların tarihimize ışık tutmuş kahramanların yaşamlarına tanıklık etmelerini amaçladıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin tarihi kahramanları tanıyarak sosyal becerilerinin geliştiğini ve ufuklarının genişlediğini belirten Doğan, "Projede 'Her kahraman bir zamanlar çocuktu' diyerek ilçe genelinde 10 binden fazla kitap ile 6 bine yakın öğrenciye ulaştık. Her hafta bir kahramanın ele alındığı proje ile okullarda öğrenciler kitaplardan kahramanların çocukluk yaşamlarını kahramanlıklarını okuyor. Evlatlarımız kahramanlarımızın hayatlarını öğrenerek ufuklarını genişletebilir, kendi yollarını çizerek yüzyıllar sonra adı anılan biri olabilirler. Belediyemiz tiyatro ekibi de okullarımızı gezerek tarihi kahramanlarımızı canlandırıyorlar. Bizim en büyük servetimiz, geleceğimizin yegane sahipleri çocuklarımız. Onları geleceğe hazırlamak, geçmiş değerlerimizi anlatmak bizim boynumuzun borcu." dedi.

Projede çocuklara, Mustafa Kemal Atatürk, Nene Hatun, Ali Fuad Başgil, Mevlana gibi tarihin gidişatına yön vermiş, kahramanlıkları ile örnek olmuş 33 önemli ismin çocukluk yaşlarından başlayarak hayatları anlatılıyor.