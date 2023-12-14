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        Bafra'da "Filistin'e destek yürüyüşü" yapılacak

        Samsun'un Bafra ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 09:14 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:32
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        Bafra'da "Filistin'e destek yürüyüşü" yapılacak
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        Samsun'un Bafra ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirilecek.

        Bafra İHH'nın öncülüğünde düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşu temsilcilerince alınan ortak karara göre yürüyüş, 15 Aralık Cuma günü saat 16.30'da yapılacak.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayacak yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı Belediye önünde sona erecek.

        Yürüyüş, "Sıra sende Bafra, Bafra'dan şanlı direnişe bin selam. Vicdanın seni çağırıyor, Filistin'e özgürlük için yürüyoruz." sloganıyla düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri

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