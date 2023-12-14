Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ile İlçe Jandarma Asayiş Timleri ekiplerince ortak denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ile İlçe Jandarma Asayiş Timleri ekiplerince ortak denetim gerçekleştirildi.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu, radar, emniyet kemeri, telefon ile konuşma, cam filmleri, ışık ihlali, takograf, okul servis taşıtları, yolcu otobüs firmaları ve belge denetimi yaptı.

        Ölümlü kazaların en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 260 araç ve sürücüleri kontrol edildi.

        Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, denetimde 36 araç sürücüsüne kurallara uymadıkları için toplam 34 bin lira cezai işlem uyguladı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de yol asayiş uygulamasında aranan şahıslara yönelik 341 kişiye GBT uygulaması yaptı.

        Öte yandan trafik ekipleri, yolcu otobüslerinde bulunan yolculara kemer kullanımının önemini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Samsunspor'da hedef, ikinci yarıya düşme hattının üzerinde başlamak
        Samsunspor'da hedef, ikinci yarıya düşme hattının üzerinde başlamak
        5 kez kanseri yendi, hayatını kanser hastası çocuklara adadı
        5 kez kanseri yendi, hayatını kanser hastası çocuklara adadı
        Samsun'da 4 yılda 23 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı, 30 bini tedavi edil...
        Samsun'da 4 yılda 23 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı, 30 bini tedavi edil...
        Asarcık'ta gastronomi turizmi değerlendirildi
        Asarcık'ta gastronomi turizmi değerlendirildi
        Ladik'te öğrencilerden Gazze'ye destek yürüyüşü
        Ladik'te öğrencilerden Gazze'ye destek yürüyüşü
        Bafra'da "Filistin'e destek yürüyüşü" yapılacak
        Bafra'da "Filistin'e destek yürüyüşü" yapılacak