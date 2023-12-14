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        Samsun'da 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 23 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:49
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        Samsun'da 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 23 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 23 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç'yi yakaladı.

        Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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