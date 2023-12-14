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        Samsun'da Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında okullarda eğitim çalışmaları başladı

        Samsun'da "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında okullarda eğitim ve farkındalık çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:15
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        Samsun'da Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında okullarda eğitim çalışmaları başladı
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        Samsun'da "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında okullarda eğitim ve farkındalık çalışmalarına başlandı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Samsun'da eğitim çalışmalarına başlandı.

        Su kaynaklarının sürdürülebilir, verimli ve duyarlı kullanılması için ülke ölçeğinde büyük bir dönüşümü başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı, hiçbir paydaşı geride bırakmadan aralıksız yürüttüğü çalışmalar ile toplumsal farkındalığın güçlendirilmesini hedefliyor.

        Bu kapsamda Canik ilçesinde bulunan Fatih Temiz ve 100. Yıl İlkokullarında yaklaşık 320 öğrenciye eğitici sunumlar ve eğitici video gösterimleri yapıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Akdeniz havzası ülkelerinden biri olan ve iklim değişikliğinin etkilerinin belirgin şekilde hissedildiği Türkiye'de, su kaynakları üzerindeki baskının her geçen gün arttığını vurguladı.

        Sağlam, 2030 yılına kadar su kaynakları miktarının yüzde 20 oranında azalacağının öngörüldüğüne işaret ederek, "Bu doğrultuda başlatılan 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği' kapsamında, 'Suyumuza sahip çıkalım' ve 'Güvenilir Gıda Sağlıklı Yaşam' teması ile her bir paydaşımızı ve bütün su kullanıcılarını kapsayacak eğitimler, farkındalığı artırıcı yayınlar ve benzeri etkinlikler ile su verimliliği kültürünün yaygınlaştırılmasını ve su verimliliği uygulamalarının hayata geçirilmesini hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

        Farkındalığın toplumun geneline yayılmasının amaçlandığını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti;

        "İlkokullarda eğitim çalışmalarımıza başlamış olup, diğer ilçelerimizde de bu çalışmalara devam edeceğiz. Temel yaşam kaynağımız olan suyun olmadığı bir dünya ve gelecek hayal edemediğimiz için, geleceğimiz olan çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmek bizim nezdimizde önemli bir görevdir. Sadece çocuklarımızı da değil toplumun her kesimini bilinçlendirip, çocuklarımıza su sıkıntısı yaşamayacakları, fakat sıkıntı yaşamasalar dahi suyun her damlasının kıymetli olduğunun bilinciyle var olacakları bir dünya bırakmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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