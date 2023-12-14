Samsun'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi Tepe Sokak'taki inşaatta çalışan K.K. (38), demir iskelenin devrilmesi sonucu düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı inşaat işçisi, ambulans ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

K.K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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