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        Terme Çayı Islah Projesi'ne başlandı

        Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Çayı Islah Projesi'nin başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:32 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:41
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        Terme Çayı Islah Projesi'ne başlandı
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        Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Çayı Islah Projesi'nin başladığını bildirdi.

        Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin geleceğini şekillendirecek büyük bir adım atıldığını belirtti.

        Yaklaşık 372 milyon liralık yatırım ile Terme tarihinin en büyük projelerinden birinin başladığını bildiren Kılıç, Terme Çayı Islah Projesi'nin ilçeyi her yağmur yağışında yaşanan sel kabusundan kurtaracağını anlattı.

        Projenin ilk etabının başladığına işaret eden Kılıç, şöyle devam etti:

        "Proje, yeni bulvar yolları, araç ve yaya köprüleri ile Terme'nin trafik ve güvenlik altyapısını da dönüştürecek. Yağmur artık sadece bereket duamız olacak, Terme'nin korkulu rüyası olmaktan çıkacak. Bu proje sadece bir altyapı çalışması değil, aynı zamanda ilçenin geleceğine yapılan bir yatırım. Her yağmurda esnafın dükkanlarına koştuğu, tarım arazilerin su altında kaldığı, mahsullerin denize sürüklendiği, yaşanan endişe ve korkuya son verecek olan bu proje, Terme'nin kronik sorunlarına da kalıcı çözümler getiriyor."

        Kılıç, Terme Çayı'nın genişliğinin 40 metreden 80 metreye çıkaracaklarını, çift taraflı kazık sistemli güvenlik duvarları inşa edeceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Tüm çalışmaları, ilçemizin gelecek 50 yılını düşünerek hazırlıyoruz. Projenin her aşamasını titizlikle planlayarak Terme'mizin sel sorununu kökten çözmeye odaklandık. Projelerimizin hayata geçirilmesi aşamasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlar Kurulumuza ve tüm bakanlarımıza, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekilimiz Sayın Mehmet Muş'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Samsun Milletvekilimiz Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Samsun Milletvekilimiz Sayın Çiğdem Karaaslan'a, AK Parti Samsun Milletvekillerimiz Sayın Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı'ya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e, AK Parti İl Başkanımız Sayın Mehmet Köse'ye, eski milletvekillerimiz Sayın Fuat Köktaş ve Ahmet Demircan'a ve kıymetli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum."

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