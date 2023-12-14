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        Samsun'da "Mercek-2 Operasyonu"nda 55 kişi yakalandı

        Samsun'da jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan ya da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 17:43 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:47
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        Samsun'da "Mercek-2 Operasyonu"nda 55 kişi yakalandı
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        Samsun'da jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan ya da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ-JASAT Mercek-2 Operasyonu" kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Bu kapsamda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahlı terör örgütüne üye olma, silahla yağma, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanlarla aranan şahısların arasında olduğu 55 kişi yakalandı.

        Yakalananlardan 23 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Diğerleri ile ilgili işlemler ise sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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