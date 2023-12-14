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        Samsun'da hırsızlar çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde evden hırsızlıktan gözaltına alan 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 22:18 Güncelleme: 14.12.2023 - 22:20
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        Samsun'da hırsızlar çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde evden hırsızlıktan gözaltına alan 3 kişi tutuklandı.

        Terme'de ikamet eden A.Ç, İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, evinden kredi kartı, 50 kilo fındık, 2 araç lastiği ve araç aküsünün çalındığını bildirerek yardım istedi.

        Jandarma Suç Araştırma Timi ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ç.'nin kredi kartı hesap hareketlerini incelemeye aldı.

        Kredi kartı ile alışveriş yapıldığının tespit edilmesi üzerine söz konusu iş yerinin kamera kayıtlarından T.A, E.Ş. ve Y.E.A'nın alışveriş yaptıkları belirlendi.

        Ekipler, şüphelileri evlerine yapılan operasyonda yakaladı. Ele geçirilen kredi kartı ve 2 araç lastiği sahibine teslim edildi.

        Zanlılar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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