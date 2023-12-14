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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan, Samsun'da partisinin ilçe başkanlığına ziyaret

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'un Bafra ilçesinde partililerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 22:24 Güncelleme: 14.12.2023 - 22:39
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan, Samsun'da partisinin ilçe başkanlığına ziyaret
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'un Bafra ilçesinde partililerle buluştu.

        Özdağ, Bafra ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

        Daha sonra partisinin ilçe başkanlığında partililerle bir araya gelen Özdağ, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de bulunan göçmenleri ülkelerine göndereceklerini söyledi.

        Oylarının Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinde arttığını, Karadeniz Bölgesi'nde ise aynı kaldığını anlatan Özdağ, "Karadeniz gezilerimizden sonra artacağını düşünüyorum. Karadeniz'e uzun zamandır gelmiyoruz ama burada potansiyelimiz var, ilgi alaka var. Gençlik Zaferli olmuş." ifadesini kullandı.

        İktidarın Anayasa'nın ilk üç maddesini değiştirme hazırlığında olduğunu öne süren Özdağ, "Anayasa değişikliğinin olmaması için duruş gerekiyor. Ne İYİ Parti'ye güvenebilirsiniz ne CHP'ye güvenebilirsiniz. Üç maddeyi tavizsiz savunacak tek parti var, o da Zafer Partisi'dir." ifadesini kullandı.

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